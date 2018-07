ARACRUZ prevê investir US$3,5 bilhões em 5 anos A Aracruz, maior fabricante mundial de celulose braqueada de eucalipto, investirá 3,5 bilhões de dólares em projetos de expansão nos próximos cinco anos. Os recursos serão usados para a compra de terras, plantação de florestas, novas fábricas e infra-estrutura, segundo comunicado da empresa. Nesta sexta-feira, a companhia divulgou que teve lucro líquido de 187 milhões de reais no quarto trimestre, queda de 36 por cento contra igual período de 2006. A geração de caixa na mesma base de comparação caiu 9 por cento. Apesar do aumento do volume de vendas e do preço da celulose, a valorização do real impôs queda à receita trimestral da empresa. No acumulado de 2007, o lucro foi de 1,04 bilhão de reais, resultado que se compara ao ganho de 1,15 bilhão de reais em 2006. A receita líquida no ano passado ficou estável em relação ao exercício anterior, em cerca de 3,85 bilhões de reais. Pelo plano de investimentos, a unidade Guaíba, no Rio Grande do Sul, passará a produzir 1,8 milhão de toneladas anuais de celulose, com inauguração de uma nova linha de produção em 2010. Atualmente, a capacidade nesse local é de 500 mil toneladas. A Veracel, joint-venture com a finlandesa Stora Enso na Bahia, também se prepara para a construção de nova fábrica, com capacidade para 1,4 milhão de toneladas ao ano, das quais 700 mil ficarão com a Aracruz, com início da operação previsto para 2012. Os dois projetos ainda precisam passar pelo Conselho de Administração. O primeiro deve constar na pauta do primeiro encontro em 2008, enquanto o segundo deverá ser analisado até 2009. "A empresa já investiu cerca de 300 milhões de dólares na compra de terras e na formação de florestas para os dois projetos", informou a Aracruz em um comunicado à imprensa. Depois de produzir 3,10 milhões de toneladas de celulose em 2007, a meta da Aracruz é atingir 3,32 milhões este ano. Segundo a Aracruz, os fundamentos entre oferta e demanda continuam positivos no mercado de celulose. "A disponibilidade de celulose de mercado continua restrita em toda a cadeia de distribuição. O total de estoque em poder dos produtores fechou novembro em 29 dias de oferta, sendo a fibra longa em 27 dias e a fibra curta em 32 dias", de acordo com a empresa. Como de costume, a Aracruz abriu a temporada de divulgação de balanços das empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. (Reportagem de Cesar Bianconi; Edição de Vanessa Stelzer)