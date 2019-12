Aramco deve levantar o maior IPO da história

A oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da petroleira estatal Saudi Aramco promete ser a maior da história, embora fique significativamente aquém da avaliação de US$ 2 trilhões há muito procurada pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

A Aramco precificou sua abertura de capital a 32 rials (US$ 8,53) por ação, o topo da faixa indicativa, disse a empresa na quinta, 5, em um comunicado, levantando US$ 25,6 bilhões e superando a então listagem recorde da chinesa Alibaba, que em 2014 movimentou US$ 25 bilhões.

Com isso, a Aramco registrou uma avaliação de mercado de US$ 1,7 trilhão, ultrapassando com folga a Apple como empresa listada mais valiosa do mundo. A listagem era esperada para o final deste mês na bolsa de Riad.

A Arábia Saudita contou com investidores domésticos e regionais para vender uma fatia de 1,5% da companhia após interesse morno do exterior, mesmo com a avaliação reduzida.

Mais cedo, fontes disseram à Reuters que a Aramco ainda pode exercer uma opção de “greenshoe” (oferta de lote complementar de ações) de 15%, o que permitiria que o negócio fosse elevado para um valor máximo de US$ 29,4 bilhões.

A precificação ocorre em um momento em que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) se prepara para aprofundar cortes na produção da commodity para apoiar as cotações do produto. Um acordo deve ser celebrado pelo grupo com aliados, como a Rússia, ainda nesta semana.