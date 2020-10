Arezzo anuncia compra do grupo Reserva por R$ 715 milhões

A Arezzo&Co anunciou nesta sexta-feira, 23, a compra do grupo de moda Reserva. A transação contempla as seis marcas do grupo - a própria Reserva, Reserva Mini, Oficina Reserva, Reserva Go, EVA e INK. A Reserva foi avaliada em R$ 715 milhões para o negócio.

Segundo a empresa, a movimentação possibilitará uma ampliação de 3,5 vezes o mercado da companhia, que passará a vender, além de calçados e bolsas, itens de moda masculina, feminina e infantil, incluindo roupas e acessórios. Após a conclusão da transação, a Arezzo&Co deve criar um braço "lifestyle", nas palavras da companhia, que terá Rony Meisler, sócio fundador da Reserva, como CEO da operação.

Leia Também Será que a moda de luxo um dia vai recuperar seu brilho?

Os principais acionistas e executivos da Reserva - Fernando Sigal, de Produto; Jayme Nigri, COO; e José Alberto da Silva, de Tecnologia - permanecem no grupo. A sede da Reserva será mantida no Rio de Janeiro.

Os sócios e investidores da Reserva passarão a ser sócios da Arezzo&Co e a efetivação da operação ainda está sujeita a determinadas condições, incluindo a avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

O Grupo Reserva conta hoje com 78 lojas próprias e 32 franquias, além de estar presente em 1,5 mil multimarcas. Em 2019, o Grupo Reserva faturou R$ 400 milhões.