Arezzo busca primeiro modelo de sandália, Anabela, e oferece recompensa

Lançada em 1972, a Anabela foi o primeiro modelo de sapato feminino da Arezzo. Há alguns anos, a marca criou o Museu Arezzo, na sua sede em Campo Bom (RS), com mais de 40 mil modelos de sapatos catalogados. O espaço, no entanto, não tem justamente o número 1. Por isso, a marca iniciou o movimento “Procura-se Anabela". Como recompensa, será oferecido um ano de sapatos Arezzo.

Por meio da conta no Instagram @procuraseanabela, serão informadas as instruções para reportar o paradeiro da sandália de 1972. Quem encontrar o modelo, poderá entrar em contato com o "Disk Anabela", um call center exclusivo para a busca, ou enviar um e-mail para procuraseanabela@arezzo.com.br com os dados.