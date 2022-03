Argentina e FMI chegam a acordo sobre o refinanciamento da dívida de US$ 45 bilhões

A Argentina e Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciaram nesta quinta-feira, 3, que chegaram a um acordo para o refinanciamento da dívida de US$ 45 bilhões do país com a entidade.

Segundo o acordo, o refinanciamento será feito por meio de um Mecanismo de Financiamento Estendido de 30 meses, disse o FMI. O projeto será enviado ainda nesta quinta ao Congresso argentino, afirmou o Ministério da Economia local.

Leia Também Argentina fecha acordo com FMI para renegociar dívida de mais de US$ 40 bi e equilibrar contas

O novo acordo permite ao governo da Argentina refinanciar seus compromissos assumidos em 2018 após um empréstimo do FMI e cujos vencimentos terminavam entre 2022 e 2023, ressaltou o ministério.

"Os funcionários do FMI e as autoridades argentinas chegaram a um programa pragmático e realista, com políticas econômicas críveis para fortalecer a estabilidade macroeconômica e enfrentar os desafios profundamente enraizados da Argentina ao crescimento sustentável", disse o FMI em comunicado.

Além da apreciação do Congresso argentino, o projeto passará depois por avaliação do Comitê Executivo do Fundo.