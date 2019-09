Para evitar desvalorização da moeda, Argentina limita compra de dólares

A Argentina vai fixar um limite de US$ 10 mil por mês para a compra de moeda norte-americana por pessoas físicas, segundo informa na tarde de hoje a imprensa argentina, salientando que a medida deve ser válida a partir de segunda-feira, 2.

LEIA TAMBÉM > BC argentino deve elevar intervenção para frear alta do dólar

Segundo os jornais La Nacion e Clarín, pessoas físicas também não poderão realizar transferências de mais de US$ 10 mil ao exterior, por pessoa, ao mês. No entanto, não haverá limitação para a retirada de dólares das contas - seja de pessoas físicas, seja de pessoas jurídicas. Também não haverá impedimentos a viagens ou ao comércio exterior.

Já no que diz respeito às empresas, os periódicos destacam que, não haverá restrição para a importação ou pagamento de dívidas no vencimento, mas não será permitido comprar dólares para manter em Tesouraria. Os exportadores, por sua vez, terão que vender suas moedas frutos de operações no comércio exterior no mercado local dentro de um prazo máximo de 5 dias úteis depois da cobrança ou 180 dias após a permissão de embarque.

Por conta das novas medidas, os bancos teriam a permissão para estender seu horário de atendimento até as 17 horas, por um mês.

Na manhã deste domingo, o governo do presidente Mauricio Macri determinou mudanças nos prazos e regulações para que os exportadores liquidem seus dólares obtidos nas transações com o exterior. Além disso, até 31 de dezembro, o montante recebido com a exportação de bens e serviços deverá entrar no país e/ou ser negociado no mercado cambial "nas condições que estabeleça o Banco Central da República Argentina" (BCRA).

O Clarín lembrou que durante o segundo mandato de Cristina Kirchner também vigorou um limite, que chegou a US$ 2 mil por mês, para pequenos poupadores, e comentou que com o anúncio, Macri inicia seus meses finais de mandato reinstaurando medidas que questionou enquanto opositor de Cristina, durante a campanha. Fontes oficiais ouvidas pelo jornal disseram, porém, que a diferença é que agora as compras não seriam condicionadas a qualquer autorização que justifique a renda da pessoa física para poder acessar a compra de dólares.

Mas o El Cronista destacou que uma das medidas contidas no decreto presidencial seria a de que pode haver uma "autorização prévia para a compra de moedas, tanto para pessoas físicas, como jurídicas" e remete ao artigo 2 do decreto, que cita que "o Banco Central, conforme previsto em sua Carta Orgânica, estabelecerá os casos em que o acesso ao mercado de câmbio para a compra de moeda estrangeira e metais preciosos e transferências ao exterior requeiram autorização prévia, com base em pautas objetivas em função das condições vigentes no mercado cambial e distinguindo a situação das pessoas físicas e jurídicas".

Entenda

A medida é um passo adicional do banco central, que já havia anunciado na sexta-feira que bancos precisarão buscar autorização prévia antes de distribuir seus lucros, o que visa “evitar qualquer falta de recursos” e garantir a liquidez do sistema financeiro do país.

Na semana passada, o risco-país explodiu para níveis não vistos desde 2005, enquanto a moeda local ampliou sua perda até o momento no ano para 36%.

O candidato peronista de centro-esquerda Alberto Fernandez conquistou liderança acima do esperado nas primárias sobre o atual presidente pró-mercado Mauricio Macri, causando temores no mercado sobre um possível retorno às políticas intervencionistas da ex-presidente Cristina Fernandez de Kirchner, candidata a vice-presidente de Fernandez.

Fernandez é agora o principal favorito nas eleições presidenciais da Argentina que acontecem em outubro. O banco central gastou quase US$ 1 bilhão em reservas desde quarta-feira, em um esforço para sustentar o peso. /COM REUTERS