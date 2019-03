Argentina registra superávit comercial de US$ 460 milhões em fevereiro

A Argentina registrou superávit comercial de US$ 460 milhões em fevereiro, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) do país. As importações despencaram 22,9% na comparação com igual mês do ano anterior, enquanto as exportações avançaram 3,7% na mesma base comparativa.

Brasil, China e Estados Unidos continuaram a ser os principais parceiros comerciais da Argentina em fevereiro. No mês passado, as exportações argentinas para o Brasil alcançaram US$ 917 milhões, uma alta de 19,2% na comparação anual, enquanto as importações sofreram um tombo de 37,1% na mesma base comparativa, ao caírem para US$ 940 milhões. Assim, a Argentina registrou déficit comercial de US$ 23 milhões com o Brasil no mês passado, com o saldo negativo desacelerando em relação a janeiro (US$ 37 milhões).