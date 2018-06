Argentina sofrerá pressão como resultado das taxas de juros elevadas, diz Moodys

A turbulência da elevação das taxas de juros e a desvalorização do peso argentino "expuseram as fraquezas estruturais da Argentina", na avaliação da agência de classificação de risco Moody's. Para ela, algumas dessas debilidades são a inflação alta, a forte dependência dos fluxos de investidores e um pequeno mercado financeiro e de crédito doméstico. Nesse sentido, "todos os devedores argentinos enfrentarão maiores custos de financiamento, alguns deles se vendo impedidos de continuar acessando o mercado".

+ Agronegócio argentino ‘lucra’ com o dólar forte

Para o vice-presidente sênior de crédito da Moody's, Gabriel Torres, "a fraqueza do peso é negativa ao crédito, dada a dependência muito alta da Argentina de fluxos de capital para financiar seu déficit fiscal e o déficit externo em conta corrente". Nesse sentido, Torres lembra, também, que a resposta do governo tem sido elevar fortemente as taxas de juros e iniciar as negociações com o Fundo Monetário Internacional (FMI), para obter uma linha de crédito flexível.

De acordo com a agência, "a depreciação do peso fará com que os custos para os devedores argentinos, que dependem do financiamento em dólares, sejam maiores. Também afetará a rentabilidade dos devedores cujos ingressos são, principalmente, em pesos, mas que enfrentam custos operativos em dólares, e exercerá pressão sobre os resultados operativos dos governo provinciais".

+ Escalada da inflação preocupa comerciantes

A Moody's diz, ainda, que "o soberano experimentará tensão como resultado de taxas de juros maiores, que dificultarão a execução de gastos e representarão uma ameaça para o financiamento do déficit em conta corrente e, por isso, o crescimento econômico se verá reduzido". Além disso, a agência aponta que a pressão sobre a Argentina poderia diminuir coma ajuda de uma linha de crédito do FMI. No entanto, a agência lembra que a economia em geral se verá afetada por taxas de juros mais elevadas.