Argentina suspende exportação de carne bovina por 30 dias e provoca revolta de produtores rurais

O governo do presidente Alberto Fernández, da Argentina, decidiu suspender por 30 dias toda a exportação de carne bovina do país, numa tentativa de reduzir os preços elevados do produto no país e conter a inflação.

A medida emergencial foi revelada pelo governo na segunda-feira e recebida com indignação por produtores de carne no país. Associações rurais articulam uma suspensão temporária das vendas de gado para corte em protesto contra a iniciativa do governo. A interrupção está prevista para durar inicialmente nove dias, começando na quinta-feira, dia 20.

“O caminho e as decisões que o poder Executivo está tomando são profundamente erradas, disse Jorge Chemes, presidente da da Confederação Rural Argentina (CRA), em comunicado, segundo a agência Reuters.

A suspensão das exportações também deve prejudicar frigoríficos brasileiros que atuam na Argentina. A Marfrig informou nesta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que suas operações na Argentina representaram 3,2% da receita líquida consolidada no primeiro trimestre do ano.

No mercado argentino, a Marfrig detém as marcas Paty e Vienissima, que lideram o segmento de hamburgueres e salsichas. "Assim sendo, o impacto direto desta restrição se limita a 1,3% da receita líquida consolidada, representada pelas exportações argentinas no período", informa a empresa.

Exportações

A Argentina é o quinto maior exportador de carne bovina do mundo e suas vendas aumentaram no último ano, puxada pela maior demanda da China. Em março, as exportações para o país asiático subiram 8,3% em relação ao mesmo mês do ano passado.

Em 2020, a Argentina exportou 897 toneladas de carne, com valor equivalente a US$ 2,7 bilhões, de acordo com os dados oficiais. Mais da metade do volume exportado teve como destino a China.

A maior demanda internacional, combinada a uma desvalorização do peso, fizeram os preços da carne bovina subir no país. O presidente Alberto Fernández vinha criticando nas últimas semanas o aumento dos preços, apontando os altos lucros dos exportadores.

O governador da província de Santa Fe, Omar Perotti, criticou a suspensão das exportações e disse que a medida pode prejudicar o setor. A província é uma importante produtora de carne bovina no país. “A solução é aumentar a produção, não suspender as exportações”, escreveu Perotti em uma mensagem no Twitter. / COM INFORMAÇÕES DA BROADCAST E AGÊNCIA REUTERS