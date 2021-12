Arminio Fraga: Brasil tem vocação ‘verde’ e pode ser o grande líder mundial na área

RIO - O economista Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central (BC), disse nesta sexta-feira, 17, que o Brasil tem vocação “verde” para ser um grande líder do planeta no tema de sustentabilidade ambiental. Para isso, o Brasil precisa transformar sua situação de “quase pária” internacional no tema.

“O Brasil tem vocação verde. O Brasil tem tudo para ser o grande líder do planeta nessa área. É uma oportunidade colossal. Vamos ter que nos reinserir nesse mundo. Nossa posição no mundo anda fragilizada. Houve talvez algum progresso em Glasgow”, disse Fraga, citando a cidade sede da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP-26).

Segundo ele, o mercado de crédito de carbono seria uma “dádiva” para o Brasil. “Quando olha o valor de 1 tonelada de carbono, é fácil chegar à conclusão que, de fato, é um espaço gigante de oportunidade”, disse ele, lembrando que o desenvolvimento do mercado passa por serviços de certificação de projetos ambientais.

Arminio participou nesta sexta-feira de evento organizado pelo banco Santander Brasil no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro, com o tema "Rio: a capital de investimentos verdes do Brasil”. Arminio, que é carioca, disse que para atrair investimentos para a cidade será preciso investimentos no campo da segurança pública.

“Não dá para tapar o sol com a peneira. É uma área complicada para nós”, disse Fraga.

Mais cedo, no evento, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que espera atrair uma bolsa de ativos verdes para o Rio. Arminio disse que, como carioca, apoia a atração de uma bolsa verde para a cidade, mas frisou que não pode haver ilusão sobre a concorrência com São Paulo por ser sede desse mercado de crédito de carbono no País. “Não podemos nos iludir, fui presidente do Conselho da B3”, disse Fraga.