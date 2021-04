Arrecadação federal bate recorde para meses de março, com alta de 18,5%

BRASÍLIA - A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 137,932 bilhões em março. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 18,5% na comparação com o mesmo mês de 2020.

Em relação a fevereiro deste ano, houve aumento de 7% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de março da série histórica, que tem início em 1994.

Leia Também Guedes diz agora que Orçamento é 'exequível' com acordo que tira do teto despesas com a covid

O resultado das receitas veio acima do intervalo de expectativas das instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 109,85 bilhões a R$ 128,86 bilhões.

De acordo com a Receita Federal, o comportamento da arrecadação de março decorre, entre outros fatores, de arrecadações extraordinárias de IRPJ/CSLL (+ R$ 4 bilhões) e do crescimento real de 50% da arrecadação dos tributos sobre o comércio exterior.