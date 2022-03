Arrecadação bate recorde em fevereiro e soma R$ 148,6 bilhões

BRASÍLIA - A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 148,664 bilhões em fevereiro. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 5,27% na comparação com o mesmo mês de 2021.

De acordo com dados divulgados pela Receita Federal nesta terça-feira, 28, em relação a janeiro deste ano, houve queda real de 37,46% no recolhimento de impostos. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de fevereiro da série, que tem início em 1995.

O resultado das receitas veio dentro do intervalo de expectativas das instituições ouvidas pelo Broadcast Projeções, que ia de R$ 138 bilhões a R$ 163,20 bilhões, um pouco abaixo da mediana, que era de R$ 150,70 bilhões.

No primeiro bimestre, a arrecadação federal somou R$ 383,986 bilhões, o também o maior volume para o período da série. O montante representa um avanço real de 12,92% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado.