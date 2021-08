Arrecadação tem alta de 35,5% em julho e soma o recorde de R$ 171,3 bi, diz Receita

BRASÍLIA - A arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais atingiu R$ 171,270 bilhões em julho, informou a Secretaria Receita Federal nesta quarta-feira, 25.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado, quando a arrecadação foi de R$ 137,169 bilhões (valor já corrigido pela inflação), houve aumento real de 35,47%.

A arrecadação é recorde para meses de julho na série histórica da Receita, que tem início em 1995 e é atualizada pela inflação.

O resultado das receitas veio um pouco abaixo da maioria dos economistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que projetava ingresso de R$ 157,850 bilhões.

No acumulado do ano até julho, a arrecadação federal somou R$ 1,053 trilhão, também o maior volume para o período da série histórica. O montante representa um avanço real de 26,11% na comparação com os sete primeiros meses do ano passado.