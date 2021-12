Assaí inaugura loja de número 200 e prevê chegar a 300 em 2023

O Assaí chega nesta semana à marca de 200 lojas com a inauguração de uma unidade em Curitiba na sexta-feira, 3. A meta da companhia é chegar a 300 estabelecimentos em 2023. Até o fim de 2021, o Assaí deve investir mais de R$ 2 bilhões e adicionar mais de 400 mil metros quadrados de área construída à companhia, com 28 novas lojas.

Ainda em dezembro será inaugurada a primeira loja da companhia no Acre. Com ela, a empresa passará a estar presente em 24 Estados do País. Para os próximos anos, o processo de expansão do Assaí vai contar com a conversão dos 71 pontos comerciais das lojas Extra Hiper adquiridos este ano. Segundo a companhia, o movimento criará até 20 mil novos empregos em todo o País, o dobro do número atual gerado pelas mesmas lojas.

Em 2022, serão convertidos 40 dos pontos que pertenciam ao Extra Hiper. Além disso, devem ser abertas de 16 a 18 novas lojas orgânicas. Para 2023, então, o objetivo é bater a marca de 300 lojas e, até 2024, alcançar a meta de R$ 100 bilhões em faturamento (em 2020, foi de R$ 39 bilhões).

O plano de expansão da companhia foi impulsionado pelos pontos comprados do Extra Hiper, o que provocou insegurança do mercado à época do anúncio e se estendeu pela repercussão do último balanço da empresa. Dentre as instituições que viram problemas ligados à governança dessa transação, bem como ao endividamento da companhia, estão o Bank of America e o Citi. Ainda assim, bancos como JP Morgan e Bradesco BBI, pontuaram a transação e o plano de expansão da companhia como positivos. No mês de novembro, o Assaí caiu cerca de 17,5% na B3.