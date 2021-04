Assembleia do Rio pode suspender leilão da Cedae, marcado para sexta-feira

RIO - A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) vota nesta quinta-feira, 29, um projeto de decreto legislativo que pode suspender o leilão de concessão de parte dos serviços da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), marcado para sexta-feira, 30. A proposta é do presidente da Casa, André Ceciliano (PT), e por isso tem musculatura para ser aprovada. Do outro lado, está o governo fluminense, comandado pelo interino Cláudio Castro (PSC), próximo do presidente Jair Bolsonaro e sua família.

A venda da Cedae foi uma das contrapartidas do Estado para ingressar no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A inclusão da empresa no programa deu-se por acordo homologado em 2017 entre o Rio e a União, para suspender temporariamente o pagamento de dívidas com a União. O acerto deveria ter sido renovado por mais três anos em setembro do ano passado. Até agora, isso não aconteceu.

Na Alerj, deputados temem que, caso o leilão aconteça, o Estado perca o controle da Cedae e, ao mesmo tempo, não prorrogue a suspensão de suas dívidas com a União. Pelo modelo de concessão, a empresa manterá sob controle do Estado a coleta e tratamento da água. A concessão cuidará da distribuição de água, além do tratamento do esgoto.

Proposta de concessão sempre foi polêmica

A concessão dos serviços de distribuição de água no Estado é polêmica. O debate se iniciou ainda em 2016, quando o então governador Luiz Fernando Pezão (MDB) enviou à Alerj um pacote de medidas para que o Estado do Rio aderisse ao RRF. Entre eles, estava prevista a privatização da Cedae. A sessão que autorizou o processo foi marcada por muita discussão e tumulto do lado de fora da Assembleia.

A lei que autorizou a privatização passou a vigorar em março de 2017, mas, passado mais de um ano da assinatura do RRF, o governo do Estado ainda não havia alienado as ações da companhia. Com a insegurança jurídica sobre o tema, os debates voltaram a ocorrer na Alerj. Em dezembro de 2018, uma emenda do então deputado estadual Paulo Ramos (PDT-RJ) a um projeto do Executivo suspendeu os efeitos da lei da privatização da Cedae.

A discussão, entretanto, foi retomada com a edição do decreto do Executivo 47.422/20, do governador em exercício Castro.