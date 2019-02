Assessor da Casa Branca diz que ainda há 'muito trabalho a ser feito' em negociações com a China

WASHINGTON - O assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta segunda-feira, 4, que ainda não sabe quanto progresso foi feito nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, mas que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, espera fechar um acordo até o prazo de 1º de março.

“Exatamente quanto progresso fizemos na semana passada e como será o andamento quando o secretário (Steven) Mnuchin e o embaixador (Robert) Lighthizer partirem para a China é algo.... que ainda estamos esperando para ver”, disse Hassett, presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, à CNBC em uma entrevista, fazendo referência ao secretário do Tesouro e ao representante de comércio dos EUA.

Hassett disse que ficou esperançoso durante as negociações com Pequim e ficou satisfeito com o fato de as negociações continuarem, mas acrescentou que “ainda há muito trabalho a ser feito”.

Na semana passada, outra autoridade da Casa Branca disse que havia uma “boa energia” após as negociações comerciais de alto nível em Washington entre as autoridades norte-americanas e chinesas.

Trump disse que qualquer acordo não será final até que ele se encontre com o presidente chinês, Xi Jinping, nas próximas semanas, ao passo em que tenta selar um acordo comercial amplo com Pequim até o prazo final de março.