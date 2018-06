Associação promove produtos brasileiros durante Copa do Mundo na Rússia

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) estão aproveitando a Copa do Mundo na Rússia para promover a carne suína e de frango do Brasil no país. A ação visa ainda destacar a qualidade do produto brasileiro depois que a Rússia, em novembro do ano passado, interrompeu as compras de carne suína do Brasil. No ano passado, foram embarcadas cerca de 260 mil toneladas de carne suína para a Rússia, com receita de US$ 693 milhões. Em carne de frango os embarques somaram 83 mil toneladas, com receita de US$ 126,8 milhões.

Em nota, a ABPA diz que 45 pontos espalhados por Moscou destacarão a qualidade da carne suína e de frango brasileira em mensagens com referências à tradição do Brasil no futebol e na produção de proteína animal. "Nosso País trabalha seguindo os princípios de qualidade e sanitários de seus mais de 160 mercados importadores. Marcar presença em um dos maiores eventos do mundo é uma oportunidade de reforçar à Rússia e a outros países a qualidade da carne suína e do frango do Brasil", disse Ricardo Santin, diretor-executivo da ABPA.