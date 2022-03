BC diz que guerra entre Rússia e Ucrânia pode gerar mais inflação e exigir juros mais altos

BRASÍLIA - O Banco Central incluiu na ata do Comitê de Política Monetária (Copom) suas preocupação de que a guerra entre Rússia e Ucrânia possa gerar mais inflação e exigir juros mais altos. Divulgado nesta terça-feira, 22, o documento diz que o conflito no Leste Europeu adiciona ainda mais incerteza e volatilidade ao cenário externo. A diretoria colegiada se mostrou bastante apreensiva com as consequências do conflito sobre os preços e as cadeias produtivas pelo choque de oferta importante em diversas commodities, produtos básicos, como alimentos e petróleo.

“O Comitê considerou que a boa prática recomenda que a política monetária [a calibragem da taxa básica de juros] reaja aos impactos secundários desse tipo de choque, prática que leva em consideração as usuais defasagens dos efeitos da política monetária”, destacaram os diretores do Banco Central.

Leia Também Mercado monitora o risco de Selic acima de 14% como na crise de 2015

O aumento do juro básico da economia reflete em taxas bancárias mais elevadas, embora haja uma defasagem entre a decisão do BC e o encarecimento do crédito (entre seis meses e nove meses). A elevação da taxa de juros também influencia negativamente o consumo da população e os investimentos produtivos.

A ata se refere à última reunião do comitê, da semana passada, quando o comitê decidiu elevar a taxa Selic de 10,75% ao ano para 11,75% ao ano. Foi o nono aumento consecutivo. Com isso, a Selic alcançou o maior nível em quase cinco anos.

Os diretores BC escreveram que a inflação ao consumidor está elevada, disseminada e mais persistente que o previsto. Por isso, a autoridade monetária decidiu aumentar a Selic em 1 ponto porcentual no encontro do Copom passado. Para a autoridade monetária, a combinação de duas elevações de 1 ponto porcentual da taxa básica de juros, parece suficiente para conter novos aumentos de preços, avaliando do ponto de vista do dia do encontro. O colegiado, no entanto, deixou bastante claro que não se comprometeria com o fim de ciclo devido à volatilidade. Em outras palavras, o Copom está a reboque de guerra e do vaivém do petróleo

"O Comitê reconhece o cenário desafiador para a convergência da inflação para suas metas e reforça que estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário, caso o cenário evolua desfavoravelmente", disse o BC na ata. "O Copom avalia que o momento exige serenidade para avaliação da extensão e duração dos atuais choques. Caso esses se provem mais persistentes ou maiores que o antecipado, o Comitê estará pronto para ajustar o tamanho do ciclo de aperto monetário", disse o Copom na ata, repetindo o texto do comunicado.

A ata apresentou um parágrafo a mais, além do usual, para detalhar os impactos da guerra no Leste Europeu sobre as cadeias produtivas e a inflação. Usualmente, o cenário externo é o primeiro assunto tratado no documento em apenas um parágrafo. Na edição de hoje, dada a importância do tema para a política monetária, o assunto foi desmembrado em dois.

Na ata anterior, o Copom já tinha avaliado que o ambiente seguia “menos favorável”, mas citava a pressão inflacionária nos Estados Unidos, a nova onda de covid-19 e a variação dos preços das commodities. No documento de hoje, o BC aprofundou sua preocupação com o cenário externo, acrescentando que “o ambiente se deteriorou substancialmente”. “O conflito entre Rússia e Ucrânia levou a um aperto significativo das condições financeiras e aumento da incerteza em torno do cenário econômico mundial”, enfatizou a autoridade monetária.

O primeiro parágrafo prossegue analisando que o choque de oferta decorrente do conflito tem o potencial de exacerbar as pressões inflacionárias que já vinham se acumulando tanto em economias emergentes quanto avançadas. Também comentou que, desde a reunião anterior, a maioria das commodities teve avanços relevantes em seus preços, em particular as energéticas.

O assunto extrapolou para um segundo parágrafo, que o conflito na Europa e as sanções aplicadas à Rússia gerou reflexos na reorganização das cadeias de produção globais, com a criação de redundâncias na produção e no suprimento de insumos e mudança no tratamento dos estoques de bens (no sentido de se deter maiores estoques). “Na visão do Comitê, esses desenvolvimentos podem ter consequências de longo prazo e se traduzir em pressões inflacionárias mais prolongadas na produção global de bens.”

Incerteza sobre contas públicas

A incerteza em relação ao futuro do arcabouço fiscal atual resulta em elevação dos prêmios de risco e eleva o risco de desancoragem das expectativas de inflação, segundo o Copom. De acordo com o documento, isso implica atribuir maior probabilidade para cenários alternativos que considerem taxas de juros mais elevadas.

“Esse movimento já é observado, em alguma medida, nas expectativas de inflação para prazos mais longos extraídas da pesquisa Focus, assim como nos prêmios de risco de diversos ativos locais”, citou a autoridade monetária. O Copom também reiterou que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira, que devem ficar parados em ano eleitoral, é essencial para o crescimento sustentável da economia.

“Esmorecimento no esforço de reformas estruturais e alterações de caráter permanente no processo de ajuste das contas públicas podem elevar a taxa de juros estrutural da economia”, escreveram os diretores.