Atendimento é a principal reclamação contra bancos O mau atendimento continua sendo o principal motivo das reclamações de clientes dos bancos do País. Conforme levantamento divulgado ontem pelo Banco Central (BC), em dezembro do ano passado 818 clientes registraram queixa sobre o atendimento bancário. O número do mês passado, entretanto, foi menor que as 1.411 reclamações sobre o mesmo assunto registradas em novembro de 2007. Esse volume também é menor que as 837 queixas contra o mau atendimento observadas em dezembro de 2006. O segundo serviço mais citado no ranking negativo do BC é o fornecimento de documentos, com 736 reclamações de clientes. Em seguida, dois problemas semelhantes: liquidação antecipada de operações, com 592 registros, e prazos não estabelecidos ou não cumpridos, com 581. Um dos principais temas da discussão sobre o serviço bancário no ano passado, as tarifas, não têm reclamações tão freqüentes. Em dezembro de 2007, o tema foi o oitavo mais citado, com 140 registros. Em novembro do ano passado, estava em sétimo lugar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.