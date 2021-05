AT&T confirma acordo para fusão da WarnerMedia com a Discovery, que cria rival para Disney e Netflix

A AT&T confirmou, nesta segunda-feira, 17, o fechamento de um acordo que prevê a fusão de seu braço de mídia, a WarnerMedia (dona dos canais CNN, HBO, TNT e do estúdio de cinema Warner Bros.), com a Discovery. Se aprovada por reguladores antitruste, a operação vai criar uma nova empresa que competirá com gigantes do setor de entretenimento, como Walt Disney e Netflix. O novo grupo de mídia é avaliado em cerca de US$ 150 bilhões.

Pelos termos do negócio, a AT&T receberia US$ 43 bilhões em uma combinação de dinheiro e títulos de dívida, enquanto seus acionistas teriam os papéis de 71% da nova companhia. Os 29% restantes ficaram com acionistas da Discovery. Segundo comunicado, o conselho das duas empresas aprovaram a transação.

O presidente e executivo-chefe da Discovery, David Zaslav, vai liderar o novo empreendimento, que reúne um dos estúdios mais poderosos de Hollywood, englobando as franquias Harry Potter e Batman, informou a Reuters. O nome da empresa deve ser divulgado na próxima semana. Outros detalhes, incluindo o futuro do CEO da WarnerMedia, Jason Kilar, e como as propriedades e serviços serão arranjados, ainda precisam ser acertados, explicaram executivos em uma coletiva de imprensa após o anúncio do negócio.

"As oportunidades de streaming direto para o consumidor estão evoluindo rapidamente e, para manter o ritmo e manter uma posição de liderança, várias coisas são necessárias - escala global, acesso a capital, uma gama de conteúdo de alta qualidade e os melhores talentos da indústria", disse o CEO da AT&T, John Stankey.

Mercado de streaming

Ao lado de serviços online como Disney Plus, Amazon Prime e Apple TV+, o canal HBO é um dos principais concorrentes da Netflix no mercado de streaming. No primeiro trimestre, a empresa atingiu um total de 63,9 milhões de assinantes no mundo (somando os consumidores de TV a cabo e streaming) - um aumento de 18% sobre o mesmo período do ano passado.

A empresa tem um vasto e valioso catálogo de filmes, documentários e séries, e tem apostado nesse conteúdo para expandir seu serviço de streaming HBO Max, que deve estrear este ano no Brasil e em outros países da América Latina e na Europa.

A Discovery detém os canais de TV fechada Discovery Channel, Science, TLC, Food Network, entre outros. O grupo, que tem um valor de mercado de US$ 24 bilhões, tem uma extensa lista de documentários e produções de TV por assinatura, acumulada desde a fundação da empresa em 1985.

Em janeiro deste ano, o grupo estreou seu serviço de streaming nos Estados Unidos. No mês de abril, a plataforma havia alcançado 15 milhões de assinantes, de acordo com as informações da empresa.

Às 8h24 (de Brasília), a ação da AT&T saltava 4,34% no pré-negócio da Bolsa de Nova York. O papel da Discovery, por sua vez, disparava 16,94% no mercado futuro da Nasdaq./ COM REUTERS