Atividade da indústria paulista cresce 6,1% em 2007

A produção industrial de São Paulo caiu 1,3% em dezembro sobre novembro com ajuste sazonal, mas, ainda assim, encerrou 2007 com expansão de 6,1%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) Em relação a dezembro de 2006, a atividade avançou 7%. Na avaliação mensal sem ajuste, a produção das fábricas caiu 11,9%. As vendas reais da indústria recuaram 3,7% em dezembro sobre novembro, sem ajuste, e subiram 3,6% na comparação anual. Em 2007 como um todo, a alta foi de 4,2%. A utilização da capacidade instalada atingiu 81,9% em dezembro, contra 84,1% em novembro e 77,8% em igual mês de 2006.