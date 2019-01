Atum de 278 Kg é vendido pelo preço recorde de US$ 3,1 mi no mercado de Tóquio

Presidente da Kiyomura Co, que controla a rede de restaurantes japonesa Sushi Zanmai, Kiyoshi Kimura pagou neste sábado, 5, o valor recorde de US$ 3,1 milhões (cerca de R$ 11,6 milhões) por um atum azul, de 278 Kg, em negociação no mercado de peixe de Tóquio. A operação foi fechada por 333,6 milhões de ienes, moeda corrente no Japão.

O lance pago por Kimura aconteceu no primeiro leilão realizado em 2019 no mercado e o primeiro em Toyosu, nova sede de negociações pesqueiras em Tóquio, uma vez que as operações aconteciam em Tsukiji até o fim de 2018.

Antes deste sábado, o valor recorde pago por um atum, em janeiro de 2013, foi de US$ 1,16 milhão (cerca de R$ 3,58 milhões na cotação da época). Em 2018, a quantia mais alta paga pelo pescado foi dez vezes menor do que a compra feita por Kimura.

"O atum parece gostoso e fresco, mas acho que paguei um pouco demais. Eu esperava comprar por 50 ou 60 milhões de ienes, no máximo, mas saiu por cinco vezes mais", disse o empresário depois da compra./Reuters