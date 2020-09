Audi ameaça deixar de produzir no Brasil se governo não pagar dívida

O presidente da Audi do Brasil, Johannes Roscheck, disse que a empresa vai deixar de produzir o sedã A3 no País em dezembro e suspenderá toda a produção local por um ano para avaliar investimentos em um novo modelo. A retomada da fabricação local só ocorrerá, contudo, se o governo federal acertar o pagamento de uma dívida pendente desde o programa Inovar-Auto, criado em 2012 e encerrado em 2017, disse.

Segundo o executivo, serão necessários novos investimentos e remodelação da linha produtiva para um novo produto que substitua o A3, “mas é difícil convencer a matriz as investir num mercado que não é responsável em cumprir compromissos”.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, que inicialmente afirmou que não pagaria dívidas de governos passado, chegou a afirmar, há cerca de um ano, que aceitaria pagar num período de dez anos, mas desde então não tocou mais no tema. “Mesmo que o pagamento seja feito no longo prazo nós aceitamos, mas precisamos de uma decisão”, afirmou Roscheck.

O total da dívida é de R$ 290,7 milhões, divididos entre as três fabricantes de automóveis de luxo: Audi, BMW e Mercedes-Benz. Quando o Inovar-Auto foi criado, foi estabelecido o aumento de 30 pontos porcentuais na cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de carros importados para estimular a produção local. Um dos pontos do programa estabelecia a devolução desse imposto extra às importadoras que anunciassem projetos de produção local. O valor seria devolvido quando tivesse início a produção.

Quando o Rota 2030, programa que substituiu o Inovar-Auto, entrou em vigor, a devolução da dívida não foi citada no texto. O então presidente Michel Temer enviou para o Congresso um projeto de lei estabelecendo o pagamento num prazo de cinco anos. O projeto está parado até hoje na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A Audi – ao contrário da BMW e da Mercedes-Benz, que construíram novas fábricas no País - decidiu instalar sua linha de montagem no complexo da Volkswagen (ambas pertencem ao mesmo grupo) em São José dos Pinhais (PR). “Estamos preparados para lutar por um novo projeto, mas vai depender das discussões”, disse Roscheck. Segundo ele, mesmo que tenha uma definição para o pagamento da dívida, a empresa vai ficar com a fábrica parada por pelo menos um ano para adequações a um provável novo modelo.