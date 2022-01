Auditores da Receita já entregaram 1.288 cargos e baixas atingem delegacias de grandes contribuintes

BRASÍLIA- O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita (Sindifisco) informou nesta quarta-feira, 12, que 1.288 cargos já foram entregues no órgão, em protesto dos auditores contra o governo federal.

As baixas atingem a Delegacia de Operações Especiais de Fiscalização da Receita Federal do Brasil (Deope), que fiscaliza operações transnacionais e planejamentos tributários de grandes empresas, e a Delegacia de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil (Deinf), responsável pela fiscalização dos bancos.

Leia Também Auditores da Receita ameaçam entregar cargos em protesto contra cortes no orçamento do órgão

De acordo com o Sindifisco, cerca de 80 exonerações vão começar a ser publicadas nesta quarta no Diário Oficial. Há duas semanas, o presidente do sindicato, Kleber Cabral, disse ao Estadão/Broadcast que os delegados e superintendentes estavam "segurando" a publicação oficial da exoneração dos auditores pois não queriam "demonstrar que estavam perdendo o controle".

Hoje, nota do Sindifisco aponta que "os delegados da 8ª RF, do estado de SP, irão publicar as exonerações dos chefes vinculados às suas respectivas unidades". A estimativa, segundo o Sindifisco, é de saírem cerca de 80 exonerações dessa Região Fiscal.

"As 80 exonerações que ocorrerão hoje, em São Paulo, é o primeiro passo até atingirmos todos os pedidos pendentes. Caso não sejam efetivados, tomaremos providências judiciais para que todas as exonerações sejam publicadas no diário oficial", afirmou Paulo Oshiro, um dos diretores do Sindifisco.

Além de atingir as delegacias que fiscalizam grandes contribuintes, o sindicato informou que houve uma adesão nos últimos dias nas unidades aduaneiras de Santos, Cumbica e Viracopos.

Segundo a entidade, haverá uma reunião entre os líderes do sindicato com o ministro da Economia, Paulo Guedes, nesta quinta, 13, para discutir a regulamentação do bônus de eficiência e os cortes efetuados no orçamento da Receita. A agenda do ministro ainda não foi divulgada.