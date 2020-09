Austrália entra em recessão pela 1ª vez em quase 30 anos

SYDNEY - A Austrália registrou uma queda de 7% no Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre, a pior de sua história, e entrou em sua primeira recessão técnica em quase 30 anos.

"A pandemia e as políticas de isolamento relacionadas levaram a uma queda de 7% do PIB no trimestre encerrado em junho. Esta é, por uma ampla margem, a maior queda trimestral do PIB desde o início dos registros, em 1959", disse o chefe de Contas Nacionais do Escritório Australiano de Estatísticas, Michael Smedes, em comunicado.

No primeiro trimestre, o PIB do país caiu 0,3%. Com a segunda queda seguida, foi configurada uma recessão técnica.

A última vez em que a Austrália entrou em recessão foi em 1991, quando a economia recuou 1,3% e 0,1% em dois trimestres consecutivos.

O Escritório Australiano de Estatísticas também disse no comunicado que os benefícios pagos pelo governo para ajudar pessoas físicas e jurídicas tiveram nível recorde.

Após o início da pandemia, o governo australiano impôs uma série de restrições ao comércio e a serviços para conter a propagação do novo coronavírus, além de ter concedido pacotes de auxílio, incluindo benefícios salariais e para desempregados. O estímulo econômico totalizou 13,3% de seu PIB./EFE