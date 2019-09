Áustria veta acordo comercial entre União Europeia e Mercosul

O Parlamento da Áustria aprovou na última quarta-feira, 18, uma moção contra o acordo comercial firmado entre Mercosul e União Europeia no último dia 28 de junho

O social-democrata SPÖ, um dos relatores da moção, afirmou que o veto ao acordo comercial representa "um grande triunfo para os consumidores, o meio ambiente, a proteção dos animais e os direitos humanos".

A decisão foi tomada por parlamentares social-democratas, democratas, ultra-nacionalistas e esquerdistas. O único partido a apoiar o acordo foi o NEOS liberal, com algumas modificações. O conservador do ÖVP, que atualmente é o mais importante no Parlamento, apoiou inesperadamente a proposta. Já o ultranacionalista FPÖ disse que a Áustria não pode se ajoelhar diante dos interesses da indústria.

A Áustria realizará eleições gerais com a escolha de um novo Parlamento e um novo Executivo, que substituirão o atual gabinete de especialistas, no poder desde junho passado, após uma crise política que encerrou a coalizão entre conservadores e ultranacionalistas.

O novo governo será obrigado a aplicar esse veto no Conselho Europeu, onde todos os países da União Europeia estão representados e que deve ratificar o acordo, juntamente com o Parlamento Europeu e os Estados-Membros.

Em 28 de junho, a UE e o Mercosul - integrados pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - concluíram, após 20 anos de negociações, o acordo comercial. A parceria ainda precisa ser ratificado para entrar em vigor. / EFE