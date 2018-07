Automobilísticas pedem ajuda ao Canadá contra falência

As fabricantes de automóveis americanas General Motors (GM), Ford e Chrysler pediram nesta sexta-feira, 5, às autoridades canadenses 6,8 bilhões de dólares canadenses (US$ 5,44 bilhões) de ajuda financeira em conjunto para enfrentar a grave crise econômica. Veja também: Desemprego, a terceira fase da crise financeira global Entenda a disparada do dólar e seus efeitos Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Deste número, a maior fabricante de automóveis americana, General Motors, pediu 2,4 bilhões de dólares canadenses (US$ 1,92 bilhão) a longo prazo, mais um empréstimo imediato de emergência de 800 milhões de dólares canadenses (US$ 640 milhões). A Chrysler solicitou um empréstimo imediato de 800 milhões de dólares canadenses e outros 800 milhões de dólares canadenses de ajuda. Por sua parte, a Ford solicitou uma linha de crédito de dois bilhões de dólares canadenses. O presidente da Chrysler Canadá, Reid Bigland, afirmou através de um comunicado que o pedido "de um empréstimo temporário e que será totalmente pago pelos Governos do Canadá e Ontário é realmente duplo". Segundo os dados do setor, ao redor de 12% do Produto Interno Bruto (PIB) do setor industrial canadense procede do setor do automóvel, que emprega 500 mil pessoas, em sua maior parte na província de Ontário.