Auxílio Brasil: confira calendário da Caixa para os pagamentos de maio

A Caixa Econômica Federal vai iniciar os pagamentos da parcela do mês de maio do Auxílio Brasil no dia 18, quarta-feira. Como é feito usualmente, o escalonamento de datas será realizado por meio do último número do NIS (Número de Identificação Social), que vai de zero a nove. Confira, a seguir, o calendário completo do benefício.

Para quem possui final do NIS 1 : 18 de maio

: 18 de maio Para quem possui final do NIS 2 : 19 de maio

: 19 de maio Para quem possui final do NIS 3 : 20 de maio

: 20 de maio Para quem possui final do NIS 4 : 23 de maio

: 23 de maio Para quem possui final do NIS 5 : 24 de maio

: 24 de maio Para quem possui final do NIS 6: 25 de maio

25 de maio Para quem possui final do NIS 7 : 26 de maio

: 26 de maio Para quem possui final do NIS 8 : 27 de maio

: 27 de maio Para quem possui final do NIS 9 : 30 de maio

: 30 de maio Para quem possui final do NIS 0: 31 de maio

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

De acordo com a página oficial do Programa no Ministério da Cidadania, as pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil são: