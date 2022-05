Auxílio Brasil: veja calendário da Caixa para os pagamentos de maio

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta-feira, 18, a parcela do Auxílio Brasil referente a maio.

O calendário segue o cronograma do Bolsa Família e é feito de forma escalonada, de acordo com o último número do NIS (Número de Identificação Social). Nesta quarta, recebem os beneficiários com final 1.

As parcelas mensais ficam disponíveis para saque por 120 dias após a data indicada no calendário.

Veja as datas deste mês: