Auxílio Brasil de R$ 400 começa a ser pago nesta sexta; veja o calendário

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, 10. o Auxílio Brasil para beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 1.

Medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial da União, na terça-feira, 7, antecipou o pagamento do novo valor do benefício. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas do Auxílio Brasil para R$ 400. Ou seja, cada família receberá, no mínimo, esse valor.

Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em novembro pelo novo programa social do governo federal, 13 milhões recebiam menos de R$ 400. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi R$ 224,41.

Calendário

As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com a antecipação do calendário regular em uma semana.

NIS final 1 : 10 de dezembro

: 10 de dezembro NIS final 2 : 13 de dezembro

: 13 de dezembro NIS final 3 : 14 de dezembro

: 14 de dezembro NIS final 4 : 15 de dezembro

: 15 de dezembro NIS final 5 : 16 de dezembro

: 16 de dezembro NIS final 6 : 17 de dezembro

: 17 de dezembro NIS final 7 : 20 de dezembro

: 20 de dezembro NIS final 8 : 21 de dezembro

: 21 de dezembro NIS final 9 : 22 de dezembro

: 22 de dezembro NIS final 0: 23 de dezembro

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

O novo programa social tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.

Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

Quais são os benefícios do Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil tem três benefícios principais:

Benefício Primeira Infância (de até R$ 130) : contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos;

: contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos; Benefício Composição Familiar(de R$ 65) : diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado a pessoas entre 3 e 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal;

: diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado a pessoas entre 3 e 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal; Benefício de Superação da Extrema Pobreza: se, após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza (de R$ 100 por pessoa), ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar;

Outros benefícios que compõem o Auxílio Brasil: