Auxílio Brasil 2022: veja quem tem direito e como saber se foi aprovado no benefício

O Auxílio Brasil paga a 2ª parcela de 2022 a partir da próxima segunda-feira, 14. De acordo com o Ministério da Cidadania, mais de 18 milhões de famílias recebem o depósito mensalmente. Neste material, vamos explicar quais as possibilidades para você verificar se tem - ou não - direito.

Como saber se tenho direito ao Auxílio Brasil?

Há duas formas: online ou por telefone. Vamos, primeiro, para a forma online. Isso pode ser feito por dois aplicativos, ambos vinculados ao governo federal:

Auxílio Brasil

É possível baixar o aplicativo oficial do programa para android e iOS .

e . Após o download, abra o app, selecione como será feito o login, que pode ser realizado utilizando a senha do Caixa Tem ou criando um cadastro novo.

Assim que o login for criado, será informado se existe - ou não - benefício disponível para o CPF.

Caixa Tem

É possível baixar o aplicativo oficial, criado para o auxílio emergencial e que teve seu uso estendido para outras aplicações, para android e iOS .

e . Após o download, abra o app. Se não tiver login, crie um dentro do próprio sistema da Caixa. Este processo envolve confirmação de dados e envio de documentos.

Se já tiver, acesse sua conta e vá em "Auxílio Brasil".

Em seguida, clique em "Ver meu benefício".

Uma janela de mensagens, no estilo do Caixa Tem, irá abrir, com a resposta se há benefícios para o CPF consultado.

Para consultar sem utilização da internet, há dois possíveis telefones. Central de atendimento do Ministério da Cidadania, 121, e a central de atendimento da Caixa, 111.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

De acordo com a página oficial do Programa no Ministério da Cidadania, as pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil são:

Situação de extrema pobreza, que possuem renda familiar mensal per capta de até R$ 105

Situação de pobreza, que possuem renda familiar mensal per capta entre R$ 105 e R$ 210

Regra de emancipação: famílias que tiveram melhora na renda familiar, mas que a mesma não ultrapasse R$ 525. Neste caso, o benefício seguirá ativo por até 24 meses. Para isso acontecer, é necessário que haja na composição familiar crianças, jovens de até 21 anos ou gestantes

Como receber o Auxílio Brasil?

O benefício pode ser pago por meio de Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, criado inicialmente para o auxílio emergencial, conta corrente de depósito à vista, conta especial de depósito à vista e conta contábil, que, de acordo com o Ministério da Cidadania, é uma plataforma social do Auxílio Brasil. Esta última opção só ocorre quando o beneficiário não possui nenhuma das outras opções para recebimento. O saque pode ser feito com o cartão do Bolsa Família.