Auxílio Brasil: novo cartão vem com chip na função débito

BRASÍLIA - O governo federal deu início à entrega gradativa dos novos cartões do Auxílio Brasil, informou o Palácio do Planalto. O cartão vem com o chip de função débito que, segundo o Ministério da Cidadania, reduz os riscos de clonagem.

A emissão dos novos cartões ocorre de forma gradual e deve alcançar 6,6 milhões de famílias que ingressaram no programa a partir de novembro de 2021. Neste primeiro mês, a previsão é de que sejam emitidos 3,2 milhões de cartões para os beneficiários do programa na modalidade poupança social digital.

Leia Também IPCA deve ter deflação em julho por causa do corte do ICMS, preveem economistas

A substituição visa “tirar a memória” do Bolsa Família e emplacar o nome do novo programa social, planejado para ser a vitrine do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições deste ano. Como mostrou o Estadão/Broadcast Político em 10 de junho, a cúpula da pré-campanha à reeleição espera alavancar Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto com a substituição, que custará em torno de R$ 670 milhões para os cofres públicos.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em tramitação na Câmara dos Deputados estabelece piso de R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil. O chamado "QG da reeleição" também espera que o valor atualizado possa ajudar Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto para a Presidência, hoje lideradas pelo pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva.

Perguntas e respostas

O que é o cartão do Auxílio Brasil na função débito?

É o cartão que possibilita a compra em lojas e o saque do benefício em agências da Caixa ou bancos 24 horas.

Como cadastrar a senha do cartão?

O beneficiário pode cadastrar a senha nas agências da Caixa, lotérias ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Se for cadastrar pelo aplicativo, é preciso clicar na opção "Auxílio Brasil" e, depois, em "Criar senha do cartão"

Como as famílias recebem o cartão?

O cartão será encaminhado pelos Correios ao endereço informado no Cadastro Único.