Auxílio Brasil: Últimas parcelas de R$400 começam a ser pagas nesta segunda

Os últimos pagamentos do Auxílio Brasil feitos este ano no valor de R$ 400 começaram a ser repassados nesta segunda-feira, 18. Para este mês de julho, o benefício será pago até o dia 29. Segundo calendário oficial, de 18 de agosto até o fim do ano os pagamentos serão de parcelas de R$ 600, após aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que turbina uma série de benefícios sociais, apelidada de “PEC Kamikaze”.

O Auxílio Brasil foi estendido às famílias elegíveis na data de promulgação da emenda constitucional com um acréscimo mensal extraordinário de R$ 200, durante cinco meses, de 1º de agosto e 31 de dezembro de 2022.

No entanto, com pouco tempo até as eleições de outubro, o governo tenta antecipar o pagamento do Auxílio Brasil turbinado para a primeira quinzena de agosto, como revelou o Estadão na semana passada.

A ideia defendida pelo ministro da Cidadania, Ronaldo Vieira Bento, é passar o calendário de pagamentos de forma permanente para o início do mês. Como mostrou o Estadão, Bento quer incluir mais 2 milhões de famílias no programa para zerar a fila.