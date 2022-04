Auxílio Brasil: pagamento da parcela de abril começa na quinta-feira

Começa nesta quinta-feira, 14, o pagamento da parcela do Auxílio Brasil de 2022 referente ao mês de abril. Como é feito usualmente, o escalonamento de datas será realizado por meio do último número do NIS (Número de Identificação Social), que vai de zero a nove.

Para a parcela de abril, os valores serão liberados até o dia 29 deste mês. Confira abaixo o calendário completo do Auxílio Brasil para abril.

Final do NIS 1: 14 de abril

Final do NIS 2: 18 de abril

Final do NIS 3: 19 de abril

Final do NIS 4: 20 de abril

Final do NIS 5: 22 de abril

Final do NIS 6: 25 de abril

Final do NIS 7: 26 de abril

Final do NIS 8: 27 de abril

Final do NIS 9: 28 de abril

Final do NIS 0: 29 de abril

O Ministério da Cidadania destaca que, para conseguirem ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses. Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes de outras bases do governo federal.

Como receber o Auxílio Brasil?

O benefício pode ser pago por meio de Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, criado inicialmente para o auxílio emergencial. O saque pode ser feito com o Cartão Social. Outra opção é a poupança Caixa Fácil, simplificada, com limite de saldo e movimentação mensal de R$ 3 mil.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

De acordo com a página oficial do Programa no Ministério da Cidadania, as pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil são: