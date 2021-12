Auxílio Brasil: Senado aprova MP que cria sucessor do Bolsa Família e volta a permitir fila

BRASÍLIA - O Senado aprovou nesta quinta-feira, 2, a medida provisória que cria o Auxílio Brasil, programa social do governo federal sucessor do Bolsa Família, com uma alteração que, na prática, volta a permitir que famílias fiquem na fila à espera de recursos do Orçamento para receber o benefício, mesmo que cumpram os critérios exigidos pelo programa.

A medida provisória foi editada pelo governo em agosto, mas, para virar lei em definitivo, precisava ser aprovada pelo Congresso até 7 de dezembro. Agora, a proposta seguirá para sanção do presidente Jair Bolsonaro.

O relator Roberto Rocha (PSDB-MA) propôs mudanças na redação do texto aprovado pela Câmara e voltou a permitir que famílias permanecessem na fila de espera do benefício, mesmo se enquadrando nas regras do programa, caso haja restrições orçamentárias. Segundo a mesa diretora do Senado, essa alteração não é motivo para que o texto volte para a análise dos deputados e a MP segue para sanção presidencial.

Os pagamentos do Auxílio Brasil começaram em 17 de novembro, mesmo dia em que o governo liberou a última parcela do auxílio emergencial, instituído em razão da pandemia de covid.

O valor médio do benefício no primeiro mês foi de R$ 224,41 por família. Com a aprovação da PEC dos Precatórios, o governo promete aumentar o valor do benefício para R$ 400. A proposta passou em dois turnos no Senado. Mas terá de ser votada novamente na Câmara porque os senadores fizeram alterações na proposta.

A PEC limita até 2026 o pagamento anual dos precatórios (dívidas reconhecidas pela Justiça). Com isso, o governo reduzirá o valor que terá de desembolsar nos próximos anos para cumprir essas decisões judiciais. Essa redução, somada a uma mudança na regra do teto de gastos, também prevista na PEC, deve abrir espaço superior a R$ 106,1 bilhões no orçamento. Parte desses recursos será usada para bancar o Auxílio Brasil.

A expectativa do governo é ampliar de 14 mihões para 17 milhões o número de famílias beneficiadas com o programa. Com a proibição da fila e a elevação dos valores renda mensal por pessoa que servem de critério para a entrada no programa, feitas pela Câmara, esse número poderia chegar a 20 milhões de famílias.

Entenda melhor o Auxílio Brasil

O programa tem três benefícios principais:

Benefício Primeira Infância (no valor de R$ 130): contempla famílias com crianças entre zero e 36 meses incompletos;

Benefício Composição Familiar(de R$ 65): diferente da atual estrutura do Bolsa Família, que limita o benefício aos jovens de até 17 anos, será direcionado a pessoas entre 3 e 21 anos incompletos. O objetivo é incentivar esse grupo a permanecer nos estudos para concluir pelo menos um nível de escolarização formal;

Benefício de Superação da Extrema Pobreza: se, após receber os benefícios anteriores, a renda mensal per capita da família não superar a linha da extrema pobreza (de R$ 100 por pessoa), ela terá direito a um apoio financeiro sem limitações relacionadas ao número de integrantes do núcleo familiar;

Além desses, compõem o Auxílio Brasil: