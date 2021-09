Auxílio emergencial 2021: 6ª parcela começa a ser paga a beneficiários do Bolsa Família na sexta

Beneficiários do Bolsa Família que recebem auxílio emergencial vão começar sacar a sexta parcela na sexta-feira, 17. Os primeiros contemplados dessa nova leva são aqueles que têm o final do Número de Identificação Social (NIS) 1, seguindo a metodologia de calendário escalonado, que vem sendo adotado durante a pandemia.

Diferentemente do auxílio emergencial para a população em geral, os beneficiários do Bolsa não precisam esperar algumas semanas para sacar o valor recebido. Assim que o dinheiro aparece na conta, pode ser retirado. Lembrando que o beneficiário do Bolsa só irá receber o auxílio emergencial caso este seja maior que o valor do Bolsa Família. As quantias variam em três faixas: R$ 150 para pessoas que moram sozinhas; R$ 250 para famílias em geral; R$ 375 para mães monoparentais.

Na segunda-feira, 20, será a vez de cidadãos com o final do NIS 2. Confira calendário completo abaixo:

Final do NIS 1: sexta-feira, 17 de setembro

sexta-feira, 17 de setembro Final do NIS 2: segunda-feira, 20 de setembro

segunda-feira, 20 de setembro Final do NIS 3: terça-feira, 21 de setembro

terça-feira, 21 de setembro Final do NIS 4: quarta-feira, 22 de setembro

quarta-feira, 22 de setembro Final do NIS 5: quinta-feira, 23 de setembro

quinta-feira, 23 de setembro Final do NIS 6: sexta-feira, 24 de setembro

sexta-feira, 24 de setembro Final do NIS 7: segunda-feira, 27 de setembro

segunda-feira, 27 de setembro Final do NIS 8: terça-feira, 28 de setembro

terça-feira, 28 de setembro Final do NIS 9: quarta-feira, 29 de setembro

quarta-feira, 29 de setembro Final do NIS 0: quinta-feira, 30 de setembro

Nascidos no mês de outubro podem sacar a 5.ª parcela do auxílio nesta quinta

A partir desta quinta-feira, 16, nascidos em outubro que recebam auxílio emergencial e não sejam beneficiários do Bolsa Família podem sacar ou transferir a quinta parcela do benefício. De acordo com a Caixa, o saldo poderá ser movimentado tanto pelo aplicativo Caixa Tem quanto na rede de lotéricas do País.

Confira o calendário de saques da quinta parcela do benefício para o público geral abaixo:

Nascidos em janeiro: quarta-feira, 1º de setembro

quarta-feira, 1º de setembro Nascidos em fevereiro: quinta-feira, 2 de setembro

quinta-feira, 2 de setembro Nascidos em março: sexta-feira, 3 de setembro

sexta-feira, 3 de setembro Nascidos em abril: segunda-feira, 6 de setembro

segunda-feira, 6 de setembro Nascidos em maio: quinta-feira, 9 de setembro

quinta-feira, 9 de setembro Nascidos em junho: sexta-feira, 10 de setembro

sexta-feira, 10 de setembro Nascidos em julho: segunda-feira, 13 de setembro

segunda-feira, 13 de setembro Nascidos em agosto: terça-feira, 14 de setembro

terça-feira, 14 de setembro Nascidos em setembro: quarta-feira, 15 de setembro

quarta-feira, 15 de setembro Nascidos em outubro: quinta-feira, 16 de setembro

quinta-feira, 16 de setembro Nascidos em novembro: sexta-feira, 17 de setembro

sexta-feira, 17 de setembro Nascidos em dezembro: segunda-feira, 20 de setembro

6.ª parcela para o público geral começa a ser paga na terça-feira

Os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em janeiro vão receber a 6ª parcela a partir de terça-feira, 21. Já a 7ª começará o calendário em 20 de outubro. Confira as datas abaixo:

Nascidos em janeiro: terça-feira, 21 de setembro

terça-feira, 21 de setembro Nascidos em fevereiro: quarta-feira, 22 de setembro

quarta-feira, 22 de setembro Nascidos em março: quinta-feira, 23 de setembro

quinta-feira, 23 de setembro Nascidos em abril: sexta-feira, 24 de setembro

sexta-feira, 24 de setembro Nascidos em maio: sábado, 25 de setembro

sábado, 25 de setembro Nascidos em junho: domingo, 26 de setembro

domingo, 26 de setembro Nascidos em julho: terça-feira, 28 de setembro

terça-feira, 28 de setembro Nascidos em agosto: quarta-feira, 29 de setembro

quarta-feira, 29 de setembro Nascidos em setembro: quinta-feira, 30 de setembro

quinta-feira, 30 de setembro Nascidos em outubro: sexta-feira, 01º de outubro

sexta-feira, 01º de outubro Nascidos em novembro: sábado, 2 de outubro

sábado, 2 de outubro Nascidos em dezembro: domingo, 3 de outubro

7ª parcela do auxílio emergencial para o público geral