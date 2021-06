Auxílio emergencial: Caixa antecipa pagamento da 3ª parcela; veja calendário

A Caixa anunciou nesta terça-feira, 15, a antecipação do calendário da terceira parcela do auxílio emergencial. O novo cronograma começa na próxima sexta-feira, 18, com a liberação do crédito para os beneficiários nascidos em janeiro.

Marcado inicialmente para terminar em 12 de agosto, o calendário da terceira parcela agora acaba no dia 19 de julho.

Confira o novo calendário de crédito da terceira parcela do auxílio emergencial:

O calendário de saques da primeira parcela e o calendário completo da segunda parcela do auxílio também foram antecipados pelo governo.

Confira o novo calendário de saques da terceira parcela do auxílio emergencial:

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada muda. Eles continuam a receber o auxílio da mesma forma e nas mesmas datas do benefício regular.

Para quem recebe por meio da conta digital, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e na rede lotérica, ou sacados por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

Benefício será estendido por 3 meses

Na segunda-feira, 15, o ministro Paulo Guedes informou ao Estadão/Broadcast que o governo vai prorrogar o auxílio emergencial por mais três meses. Com isso, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia de covid-19 será estendida até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de público. Hoje, o auxílio contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros.

Segundo Guedes, o Ministério da Saúde informou que toda a população adulta estará vacinada contra a covid-19 até outubro. Até que isso aconteça, o governo quer garantir a proteção dos vulneráveis, daí a necessidade da extensão do auxílio.