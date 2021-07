Auxílio emergencial: governo anuncia pagamento da quarta parcela; veja o calendário

O Ministério da Cidadania publicou no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 15, o calendário de pagamentos e saques da quarta parcelo do auxílio emergencial 2021.

De acordo com o cronograma do ciclo 4, o crédito em poupança social digital para os cadastrados nascidos em janeiro será feito no dia 17 de julho, com o saque em dinheiro marcado para 2 de agosto. Os nascidos em fevereiro, o calendário prevê crédito para 18 de julho e o saque no dia 3 de agosto.

Confira o calendário de pagamento

Janeiro : 17 de julho

: 17 de julho Fevereiro : 18 de julho

: 18 de julho Março : 20 de julho

: 20 de julho Abril : 21 de julho

: 21 de julho Maio : 22 de julho

: 22 de julho Junho : 23 de julho

: 23 de julho Julho : 24 de julho

: 24 de julho Agosto : 25 de julho

: 25 de julho Setembro : 27 de julho

: 27 de julho Outubro : 28 de julho

: 28 de julho Novembro : 29 de julho

: 29 de julho Dezembro: 30 de julho

Confira o calendário de saques

Janeiro : 02 de agosto

: 02 de agosto Fevereiro : 03 de agosto

: 03 de agosto Março : 04 de agosto

: 04 de agosto Abril : 05 de agosto

: 05 de agosto Maio : 09 de agosto

: 09 de agosto Junho : 10 de agosto

: 10 de agosto Julho : 11 de agosto

: 11 de agosto Agosto : 12 de agosto

: 12 de agosto Setembro : 13 de agosto

: 13 de agosto Outubro : 16 de agosto

: 16 de agosto Novembro : 17 de agosto

: 17 de agosto Dezembro: 18 de agosto

O governo anunciou no último dia 5, a prorrogação por mais três meses do auxílio emergencial. Conforme havia sido adiantado pelo Estadão/Broadcast, a ajuda voltada aos mais vulneráveis durante a pandemia de covid-19 foi prorrogada até outubro, nos mesmos valores de R$ 150 a R$ 375 e com igual alcance em termos de público. O benefício contempla cerca de 39,1 milhões de brasileiros e a última parcela estava prevista para julho.