Auxílio emergencial não pode ser usado para quitar dívida bancária, diz Caixa

BRASÍLIA - Os trabalhadores informais, intermitentes e microempreendedores individuais (MEIs) que fizeram o cadastro para receber o auxílio emergencial nesta terça-feira, 7, receberam o aviso assim que preencheram os dados da sua conta bancária: a ajuda do governo federal para fazer frente aos efeitos da pandemia poderia ser usada pelo banco para quitar dívidas anteriores caso a conta estivesse no vermelho.

Em coletiva na tarde desta terça-feira, 7, o vice-presidente de rede de varejo da Caixa, Paulo Henrique Angelo, afirmou que nenhuma dívida bancária em aberto poderá ser abatida do valor do auxílio emergencial. Ele lembrou que a vedação ao débito automático de valores do auxílio emergencial foi um acordo do governo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

“Colocamos mensagem de alerta para eventual desconto de débitos do auxílio antes, mas essa mensagem será retirada do sistema ainda hoje à noite”, garantiu.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse mais cedo que mesmo quem estiver com cheque especial no negativo não terá abatimento.