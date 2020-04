Auxílio emergencial: quem tenta solicitar os R$ 600 enfrenta problemas no site e no aplicativo

SÃO PAULO - Duas semanas depois do início das solicitações do auxílio emergencial de R$ 600 para enfrentar a crise provocada pelo coronavírus, usuários do site e do aplicativo da Caixa estão reclamando de diversos erros no sistema.

Entre os problemas relatados estão informações desencontradas entre o site e o aplicativo do benefício, usuários com status “Contestação em análise”sem nem enviarem novos documentos e mães solteiras que não conseguem solicitar o benefício em dobro por dados inconclusivos.

O Estado entrou em contato com a Caixa Econômica para entender o que pode ter acontecido em cada um dos casos e o que o solicitante pode fazer para resolver o problema.

Por que meu pedido de auxílio emergencial foi negado?

Segundo a Caixa, só receberão o auxílio emergencial os solicitantes que se encaixarem nos critérios estabelecidos pela lei 13.982/2020. Os critérios definem que o solicitante, seja ele desempregado, trabalhador informal ou MEI (Microempreendedor Individual), deve:

ser maior de 18 anos

não ter emprego formal ativo

não receber benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego, com exceção do Bolsa Família

ter renda familiar per capita de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou renda familiar total de até três salários mínimos (R$ 3.135)

(R$ 522,50) ou (R$ 3.135) não ter recebido, em 2018, renda total superior a R$ 28.559,70

O benefício é limitado a duas pessoas por família

Os dados coletados pelo aplicativo ou site onde é feito o cadastro são enviados para a Dataprev, que verifica se o solicitante se encaixa nos critérios e informa de volta para o banco. É também a Dataprev a responsável por indicar quem não é elegível para o auxílio e por que não é.

Então, se seus dados não estiverem dentro desses critérios, você está inelegível para receber o benefício. Caso não concorde com a análise da Dataprev, você pode fazer uma contestação no próprio aplicativo do auxílio e fazer uma nova solicitação.

Meu status está como ‘Contestação em análise’. O que é isso?

O status de “Contestação em análise” aparece quando você teve sua primeira solicitação negada e pediu uma segunda análise, ou seja, pediu a contestação do resultado anterior. De acordo com a Caixa, essa é uma nova funcionalidade adicionada ao aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial.

Caso o solicitante tenha o auxílio negado pelo Cadastro Único, pode fazer a segunda solicitação pelo próprio aplicativo ou site do auxílio.

Meu resultado diz ‘Dados inconclusivos’. O que eu faço?

A Caixa informou que vai liberar a consulta do resultado de análise ainda nesta semana quando receber a relação de brasileiros reprovados para o auxílio emergencial. Caso seu resultado de análise for “Dados inconclusivos”, você pode fazer uma nova solicitação do benefício.

Segundo a Caixa, há alguns motivos para o resultado da análise ser inconclusiva. São eles:

marcação como chefe de família sem indicação de nenhum membro

falta de inserção da informação de sexo (masculino ou feminino)

(masculino ou feminino) preenchimento incorreto de dados de um membro da família, tais como CPF e data de nascimento, por exemplo

de um membro da família, tais como CPF e data de nascimento, por exemplo divergência de cadastramento entre membros da mesma família

inclusão de alguma pessoa da família com indicativo de óbito

A Caixa recomenda que, apesar de o cadastro ser individual, a família esteja reunida para informar os dados de cada membro corretamente em todos os cadastros.

O banco recebe as notificações de problemas com o sistema e outras demandas sobre o auxílio emergencial pelo telefone 111. Quando perguntada, a Caixa não informou um prazo para solução dos problemas relatados.