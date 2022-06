Auxílio-gás de R$ 53 começa a ser pago nesta sexta pela Caixa; veja o calendário

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, 17, a parcela de auxílio-gás para as famílias beneficiadas em todo o País. O valor de R$ 53 será depositado junto com o Auxílio Brasil e pode ser consultado no aplicativo da Caixa Tem. Os primeiros a receber são os beneficiários com final 1 no Número de Identificação Social (NIS), de acordo com o calendário da Caixa.

Segundo o Ministério da Cidadania, 5,68 milhões de famílias serão contempladas pelo vale-gás em junho, a partir de um repasse de R$ 301,2 milhões. A parcela anterior, paga no mês de abril, foi de R$ 51 e atendeu 5,39 milhões de famílias. Desta vez, os pagamentos serão feitos até o dia 30 de junho.

O valor estipulado para o auxílio-gás é definido de acordo com o preço nacional do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP) nos últimos seis meses, com base em levantamento da Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis (ANP). De acordo com o Ministério da Cidadania, o vale-gás corresponde a 50% da média do preço do botijão.

O benefício é concedido a cada dois meses e será depositado na conta junto com o Auxílio Brasil, conforme o NIS. O saque pode ser feito com o cartão social, pelo aplicativo Caixa Tem, para aqueles que possuem a poupança social da Caixa, ou pela poupança fácil que o banco abre em nome do cidadão.

Calendário de pagamento do auxílio-gás, segundo o número final do NIS e a data de pagamento:

1 - 17/06 (sexta-feira)

2 - 20/06 (segunda-feira)

3 - 21/06 (terça-feira)

4 - 22/06 (quarta-feira)

5 - 23/06 (quinta-feira)

6 - 24/06 (sexta-feira)

7 - 27/06 (segunda-feira)

8 - 28/06 (terça-feira)

9 - 29/06 (quarta-feira)

0 - 30/06 (quinta-feira)

Para receber o vale-gás, não é necessário inscrição no programa. O Ministério da Cidadania seleciona os beneficiários de acordo com os seguintes critérios:

Famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo;

com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo; Integrantes do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

(BPC); Mulheres chefes de família e vítimas de violência têm prioridade para receber o benefício.

O recebimento de outros auxílios não é impedimento para o auxílio-gás, afirmou a Cidadania.