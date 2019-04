Avianca paga tarifas do aeroporto de Guarulhos e voos estão garantidos no fim de semana

O aeroporto de Guarulhos recebeu, na tarde desta sexta-feira, 12, o pagamento antecipado das taxas operacionais da Avianca Brasil para os próximos três dias. Os voos da companhia no terminal até segunda-feira estão, portanto, confirmados. Os dos dias posteriores dependerão de novos pagamentos à vista.

A medida pode dar um alívio para consumidores que têm passagens compradas na companhia e enfrentam dificuldades para embarcar. Nos primeiros nove dias de abril, foram registradas 442 reclamações contra a empresa aérea no site ReclameAqui. O número já representa 55% do total do mês anterior. De todas as queixas feitas em abril até agora, 42% são por cancelamento de voos.

Na quinta-feira, a GRU Airport, concessionária do terminal, havia anunciado que suspenderia os voos da empresa aérea caso o pagamento não fosse feito de forma antecipada. Os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza também só estão permitindo que a companhia opere nos terminais mediante pagamento adiantado.

Em recuperação judicial desde dezembro, a Avianca tem uma dívida de R$ 9,6 milhões com a GRU Airport. Com a Fraport, que opera os terminais de Fortaleza e Porto Alegre, o débito é de R$ 14,5 milhões. No total, a dívida é de R$ 2,7 bilhões.

A Avianca Brasil tem mantido suas operações com recursos vindo de empréstimos obtidos da gestora norte-americana Elliott, o maior credor da empresa em recuperação judicial, assim como de suas concorrentes, Azul, Gol e Latam.

As três companhias aéreas são interessadas nas autorizações de decolagem e aterrissagem que a Avianca Brasil venderá em leilão, no formato de Unidade Produtiva Isolada (UPI), como parte do plano de recuperação judicial aprovado no dia 5 deste mês.

Gol e Latam firmaram compromisso de adquirir pelo menos duas UPIs, com o que a Avianca deve levantar um mínimo de US$ 140 milhões. Outras cinco UPIs serão também colocadas à disposição no mesmo leilão.

Esta semana a Justiça autorizou o arresto de de três aeronaves da companhia pela Aviation Capital Group, com a qual mantinha contrato de leasing. A empresa está inadimplente desde o ano passado com os arrendadores de aeronaves, para os quais deve pelo menos US$ 150 milhões e com os quais trava uma disputa na Justiça, paralela ao processo de recuperação judicial. / Cynthia Decloedt e Renée Pereira