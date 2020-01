Azul anuncia compra de 75 aeronaves da Embraer

O presidente da Azul, John Rodgerson, anunciou nesta quinta-feira, 16, que a companhia assinou contrato para a compra de 75 jatos da Embraer, durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro, ontem, em Brasília. A informação mexeu com os papéis da companhia na Bolsa paulista. Depois de operarem no negativo na maior parte do dia, as ações preferências da Azul inverteram o sinal e fecharam ontem em alta de 0,24%, cotadas a R$ 59,44.

Sabrina Cassiano, da Necton, disse que a compra da TwoFlex pela Azul, anunciada na terça-feira, também ajudou a sustentar as ações da Azul. “Foi uma compra barata, de menos de 1% do valor de mercado da Azul.” O papel da Embraer não foi influenciado pelo negócio com a Azul – encerrou o dia em queda de 1,75%, a R$ 19,65.