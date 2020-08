Azul e Latam iniciam compartilhamento de voos

A Azul Linhas Aéreas e a Latam Airlines Brasil iniciaram o compartilhamento de voos para 64 rotas domésticas no Brasil. O acordo, anunciado em 16 de junho, tem por objetivo elevar a demanda por passagens, ao conectar um maior número de cidades brasileiras. O setor aéreo é um dos mais afetados pela crise causada pela pandemia de covid-19.

Das 35 rotas que estão à venda a partir desta quarta-feira, 12, 23 serão atendidas pela Azul e 12 terão operação pelas aeronaves da Latam. Até o fim de agosto, as companhias também iniciarão as vendas de outras 29 rotas, sendo 12 operações da Azul e 17 da Latam.

Neste primeiro momento, o compartilhamento terá pousos e decolagens nos aeroportos de Brasília (BSB), Belo Horizonte (CNF), Recife (REC), e Campinas (VCP), chegando, posteriormente, aos aeroportos de Porto Alegre (POA), Curitiba (CWB) e São Paulo - Guarulhos (GRU).

Além do compartilhamento de voos, o acordo prevê acúmulo de pontos nos programas de fidelidade TudoAzul e Latam Pass, possibilitando que 12 milhões de associados do TudoAzul e 37 milhões de membros do Latam Pass acumulem pontos no programa de sua escolha.

"O início desse acordo vai ajudar nosso setor a oferecer mais opções de voos, horários e destinos a nossos clientes, sendo uma solução importante para recuperarmos com mais agilidade a demanda interna afetada pela pandemia", disse Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.