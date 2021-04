Bahia Mineração leva ferrovia por R$ 32,7 mi em leilão sem ágio e com proposta única

A empresa Bahia Mineração (Bamin) foi a vencedora do leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol 1), realizado hoje na B3, na capital paulista. Com um lance de R$ 32,730 milhões, a companhia foi a única a participar da disputa. O grupo será responsável por concluir e operar os 537 quilômetros de ferrovia entre as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia.

A concessão terá prazo de 35 anos e vai exigir investimentos de R$ 3,3 bilhões de investimentos, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Desse total, R$ 1,6 bilhão será usado para a conclusão das obras, que estão com 80% de execução.

A expectativa do governo é que o trecho 1 (Ilhéus-Caetité) comece a operar em 2025 e transporte mais de 18 milhões de toneladas de carga, entre grãos e o minério de ferro produzido na região de Caetité.

O resultado do leilão da Fiol repete o histórico de licitação de ferrovias no Brasil. Em 2019, apenas Rumo e Vale participaram da disputa pela Ferrovia Norte Sul, num trecho de 1.537 km entre a cidade de Estrela d’Oeste (SP) e Porto Nacional (TO). Isso porque as duas tinham ligações com o trecho envolvido. Na ocasião, a Rumo levou a melhor e saiu vencedora do certame. Doze anos antes, a Vale foi a única participante do leilão de concessão do primeiro trecho da Norte Sul, entre Porto Nacional (TO) e Açailândia (MA). O caso da Fiol é ainda mais emblemático uma vez que havia dúvidas sobre o volume de carga para viabilizar a ferrovia.

Segundo o presidente da Bamin, Eduardo Ledsham, a ferrovia foi desenhada para ter capacidade de 50 milhões de toneladas até 2035. Desse total, a Bamin usará apenas 18 milhões - que será o volume de produção da Mina Pedra de Ferro, em Caetité. "A capacidade da ferrovia estará disponível para outras cargas. Ou seja, o projeto vai além da carga da Bamin." Pelos estudos do governo, há demanda de carga na região de alimentos processados, cimento, combustíveis, soja em grão, farelo de soja, manufaturados, petroquímicos e outros minerais.

O traçado da Fiol 1 vai atravessar as cidades de Ilhéus, Uruçuca, Aureliano Leal, Ubaitaba, Gongogi, Itagibá, Itagi, Jequié, Manoel Vitorino, Mirante, Tanhaçu, Aracatu, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Lagoa Real, Rio do Antônio e Ibiassucê, além da própria Caetité. "Esse é o projeto de maior transformação no Estado da Bahia em termos de investimentos e de geração de emprego", disse o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O ministro comemorou o segundo dia de leilão da Infra Week e disse que até amanhã completará os R$ 10 bilhões de investimentos prometidos para os leilões desta semana.

Após o leilão ele afirmou que o governo já trabalha nos projetos para concessão dos outros dois trechos da ferrovia: a Fiol 2, entre Caetité (BA) e Barreiras (BA), com obras em andamento, e a Fiol 3, de Barreiras (BA) a Figueirópolis (TO), que aguarda licença de instalação por parte do Ibama. O plano é ter um corredor de escoamento de 1.527 km de trilhos, ligando o porto de Ilhéus, no litoral baiano, ao município de Figueirópolis (TO), ponto em que a Fiol se conectará com a Ferrovia Norte-Sul e o restante do País. "Vamos dar ao setor produtivo algumas opções para acessar os portos via ferrovia", disse ele, lembrando também das concessões da Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) e Ferrogrão.

Primeiro leilão

Na quarta-feira, o governo já havia leiloado 22 terminais em 12 Estados brasileiros, que renderam ao governo R$ 3,3 bilhões. A disputa contou com sete consórcios diferentes, nacionais e estrangeiros. A CCR venceu o bloco Sul com um lance de R$ 2,1 bilhões e ágio de 1.534%. Esse lote é composto pelos aeroportos de Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Navegantes (SC), Londrina (PR), Joinville (SC), Bacacheri (PR), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS). Também levou o bloco Central, que inclui os terminais de Goiânia (GO), São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), Petrolina (PE) e Imperatriz (MA). Nesse lote, a proposta da empresa foi de R$ 754 milhões – um ágio de 9.156% ante o lance mínimo de R$ 8,1 milhões.

A francesa Vinci Airports, que administra o aeroporto de Salvador, venceu o lote Norte. A empresa deu lance de R$ 420 milhões, com ágio de 777%, e vai administrar os terminais de Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR).