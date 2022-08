Bairro planejado de Ribeirão Preto conquista o “Oscar” do setor imobiliário

Um bairro planejado em Ribeirão Preto (SP), o Jardim Ilhas do Sul, foi o grande vencedor da categoria Solução Urbanística na 28ª edição do prêmio Master Imobiliário, considerado o “Oscar” do mercado imobiliário nacional. “É um reconhecimento muito importante, pela tradição do prêmio e pela qualificação dos jurados”, destaca João Marcelo de Andrade Barros, CEO da Habiarte Incorporadora e Construtora.

Projeto vislumbrado pela Habiarte desde 2008, o case foi inscrito nesta edição do prêmio por conta da entrega iminente das duas primeiras torres residenciais do bairro de altíssimo padrão. O edifício Cidade de Montreal tem 31 andares e dois apartamentos por andar, cada um deles com quatro suítes e área de 376 m². Já o Cidade de Vancouver, com 28 andares e quatro apartamentos por andar, tem unidades com até quatro suítes e 237 m².

Situado em uma área nobre da região Sul de Ribeirão Preto – daí a escolha do nome “Jardim Ilhas do Sul” –, o projeto consolida quase quatro décadas de experiência acumuladas pela Habiarte em empreendimentos de alto padrão. Fundada em 1985, a empresa já lançou 45 empreendimentos, totalizando 3.700 unidades entregues.

Qualidade de vida

Com área total de 160 mil m², o Jardim Ilhas do Sul foi projetado para receber 20 torres de empreendimentos verticais. Os lotes têm, em média, 4,4 mil m². “A ideia é que cada um desses lotes receba condomínios independentes, que poderão ser construídos pela própria Habiarte ou por outras empresas que sigam as restrições urbanísticas preestabelecidas no processo de aprovação do loteamento”, diz o diretor de Incorporação da Habiarte, João Theodoro Feres Sobrinho.

Localizado na continuação do principal vetor de desenvolvimento imobiliário de alto padrão de Ribeirão Preto, a Avenida João Fiúsa, o bairro prioriza a qualidade de vida e a sustentabilidade ao oferecer uma combinação única. Ao mesmo tempo em que representa um refúgio de tranquilidade e segurança, com acesso fechado e protegido por gradis, está a poucos minutos de uma série de pontos de referência da cidade, a exemplo de shoppings, hospital, escolas e faculdades, supermercados e restaurantes. “Novas facilidades deverão progressivamente se instalar nos arredores do bairro para atender às demandas de um público com alto poder aquisitivo”, projeta o diretor de Incorporação da Habiarte, João Theodoro Feres Sobrinho.

Para assegurar a qualidade desejada, o projeto definiu parâmetros de uso e ocupação do solo que são, em vários aspectos, mais rigorosos do que o estabelecido pela legislação. A infraestrutura, já completamente instalada, inclui 100% de fiação subterrânea – o que, além de evitar a poluição visual, elimina o risco de interferências com árvores e assegura proteção contra intempéries climáticas. A iluminação é proporcionada por postes ornamentais.

Vista ampla

O projeto de paisagismo do Jardim Ilhas do Sul foi idealizado por Benedito Abbud, um dos mais conceituados paisagistas da atualidade. São 35 mil m² que contemplam um parque linear, praças, bicicletários, playground, pista para caminhada, academia ao ar livre, campo de futebol e espaço pet. Toda essa estrutura “abraça” as torres de forma orgânica. Além dos diversos tipos de árvores frutíferas e ornamentais, há elementos que contribuem para dar personalidade ao bairro, como totens de identificação, muros revestidos de pedras naturais e um grande pergolado no cruzamento principal.

A dimensão generosa dos lotes permite recuos frontais amplos, com extensão mínima de 15 metros, e ocupação máxima de 20% da área pelas torres – os demais 80%, ou mais, ficam livres para lazer, jardins privativos, ventilação e insolação. Todas as torres terão no máximo quatro unidades por andar e serão construídas em posições que evitam a insolação direta nas varandas no período mais quente do dia.

Outra preocupação da concepção do projeto, como explica o diretor de Planejamento e Novos Negócios, Marcos Tamaki, foi assegurar a todas as unidades uma vista ampla, com as varandas sempre direcionadas a áreas verdes, praças ou ruas, evitando a vista direta para as varandas de prédios vizinhos. “Isso se tornou possível pela adoção de um padrão desalinhado das quadras, o que dá permeabilidade urbanística ao bairro, de modo a manter a ventilação, luminosidade, visão e visibilidade – tanto para ver quanto para ser visto – em cada torre”, descreve.

O prêmio Master Imobiliário é promovido em parceria pelo Capítulo Brasileiro da Federação Internacional das Profissões Imobiliárias (Fiabci-Brasil) e pelo Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP). É a segunda vez que a Habiarte é reconhecida pelo prêmio – a primeira foi em 1997, com outro projeto de bairro planejado em Ribeirão Preto, o Jardim Santa Ângela.