Balança comercial abre dezembro com déficit de US$ 435 mi

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 435 milhões na primeira semana de dezembro, informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior nesta segunda-feira, 8. Apesar da alta recente do dólar, as importações somaram US$ 3,422 bilhões entre os dias 1º e 7, superando as exportações de US$ 2,987 bilhões. "Pelo critério da média diária, as exportações brasileiras na primeira semana do mês ficaram 16% do desempenho médio diário verificado no mês de dezembro do ano passado", afirmou o ministério em nota. "As importações, também pelo critério da média diária, apresentaram alta de 29,2% sobre o desempenho em dezembro do ano passado." Com este resultado, o superávit acumulado no ano é de US$ 21,998 bilhões, 40,79% menor que no mesmo período de 2007. Analistas consultados pelo Banco Central esperam que o saldo positivo seja de US$ 23,8 bilhões em 2008 inteiro, desacelerando para US$ 14 bilhões no ano que vem.