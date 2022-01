Balança comercial fecha 2021 com resultado positivo de US$ 61 bilhões, recorde histórico

BRASÍLIA - As exportações brasileiras superaram as importações em 2021, resultando em um saldo positivo de US$ 61 bilhões, o maior já registrado em um ano. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O resultado da balança comercial do ano passado foi 21,1% superior ao ano anterior, quando foi registrado superávit de US$ 50,4 bilhões. Ainda em setembro, o saldo acumulado em 2021 já havia batido o valor recorde anual, US$ 56 bilhões, de 2017.

Um aumento maior nas importações do que o previsto, no entanto, frustrou as previsões do governo — o saldo ficou abaixo da última projeção do Ministério da Economia, divulgada no início de dezembro, que era de superávit de US$ 70,9 bilhões.

No ano passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 35,8%. As exportações somaram US$ 280,394 bilhões (+34,0%, na comparação com o ano anterior). Já as importações chegaram a US$ 219,386 bilhões em 2021 (+38,2%).

No ano, considerando a média diária, houve crescimento de US$ 40,14 milhões ( 22,2%) em Agropecuária; crescimento de US$ 122,34 milhões ( 62,4%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 119,99 milhões ( 26,3%) em produtos da Indústria de Transformação.

Já nas importações, também xonsiderando a média diária, houve crescimento de US$ 4,97 milhões ( 30,2%) em Agropecuária; crescimento de US$ 26,02 milhões ( 100,3%) em Indústria Extrativa e crescimento de US$ 205,07 milhões ( 35,1%) em produtos da Indústria de Transformação.

Projeção para 2022

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia prevê um saldo comercial de US$ 79,4 bilhões em 2022, o que representaria um aumento de 30,1% em relação ao resultado recorde registrado em 2021. O superávit do ano passado, de US$ 61 bilhões, foi divulgado pelo órgão nesta segunda feira.

O secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, ressaltou que as projeções são preliminares e não consideram uma nova onda de covid-19. “As incertezas continuam grandes no mercado externo. Há dificuldade enorme de fazer projeções para 2022”, afirmou.

A projeção da secretaria para as exportações brasileiras é de US$ 284,3 bi em 2021, um aumento de 1,4% em relação ao embarcado neste ano. Para importações, a expectativa é de US$ 204,9 bilhões em 2021, recuo de 6,6% na mesma comparação.

A previsão é que a corrente de comércio, que reúne exportações e importações, caia 2,1% neste ano.