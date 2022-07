Balança comercial tem superávit de US$ 8,8 bilhões em junho

BRASÍLIA - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 8,8 bilhões em junho. O valor é a diferença entre as exportações, de US$ 32,7 bilhões, e as importações, de US$ 23,9 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia divulgados nesta sexta-feira, 1º.

No primeiro semestre, o superávit acumulado é de US$ 34,2 bilhões. A média diária das exportações registrou em junho aumento de 15,6%, com alta de 30,4% em agropecuária, crescimento de 38,5% em indústria da transformação e queda de 24,3% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações subiram 33,7%, com alta de 22,8% em agropecuária, crescimento de 144,4% em indústria extrativa e de 27,9% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

Governo reduz estimativa

O Ministério da Economia reduziu a estimativa para o saldo da balança comercial neste ano de um superávit de US$ 111,6 bilhões para US$ 81,5 bilhões.

A queda na projeção decorre do aumento da estimativa de importações – que passou de US$ 237,2 bilhões para US$ 268 bilhões. A projeção para exportações subiu de US$ 348,8 bilhões para US$ 349,4 bilhões.