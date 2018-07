Balança comercial tem superávit de US$ 1 milhão na semana A balança comercial brasileira registrou superávit de 1 milhão de dólares na terceira semana de janeiro, contra 325 milhões de dólares registrados na semana anterior. O saldo da terceira semana (de 14 a 20 de janeiro) é resultado de exportações de 2,844 bilhões de dólares e importações de 2,843 bilhões de dólares. No mês, as exportações somam 7,573 bilhões e as importações 7,178 bilhões, resultando um superávit de 395 milhões de dólares. (Reportagem de Claudia Pires; Edição de Vanessa Stelzer)